Її будують в одному з селищ Харківського району. У цій підземній школі зможе здобувати освіту в межах однієї зміни 150 дітей.

Читайте Українські учні говорять російською у школі: у Раді пообіцяли зміни

На Харківщині будують підземну школу

Об'єкт мають здати через два місяці, зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Складний об'єкт з точки зору будівельної частини, інженерії, багато замовлених нюансів, зокрема щодо інклюзивності – це ліфти. Енергетика, електрика, повна автономність. Плануємо завершити роботи за два місяці,

– заявив Синєгубов.

Школу використовуватимуть для навчання у кілька змін. Заклад освіти також функціонуватиме і як укриття. Тут може сховатися у час тривоги пів тисячі осіб. Тим паче у селищі немає жодного укриття.

Загалом наразі на Харківщині будують шість захисних споруд для освітніх закладів.

До теми Федоров розповів, як заохотити вчителів, "які героїчно виходять працювати в укриттях"

У Харкові вже працює підземна школа

У Харкові вже працює підземна школа. Навчання почалося торік. Але навчальний рік – 2 вересня 2024 року – у школі-бункері стартував вперше, повідомила ексклюзивно кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

У підземній школі – 11 перших класів. Саме початкову школу прагнуть максимально охопити офлайн-навчанням.

Із вересня у місті офлайн забезпечують навчання дітям 6 метрошкіл, 3 протирадіаційних укриття та 1 підземна школа. Наприкінці осені планують добудувати ще 3 підземні школи.