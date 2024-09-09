Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у брифінгу окреслив реалії перших днів навчання в області. Зокрема мовиться про енергетичні та безпекові питання перебування у закладах освіти. Серед обговорюваних тем – заохочення вчителів, котрі працюють офлайн, передає Освіта 24.

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Запоріжжя – місто, яке обстрілюють ледь не щодня і початок нового навчального року не став винятком. У перші дні вересня місто зазнало обстрілів і це одразу вплинуло на навчальний процес у школах. Зокрема, на кількість учнів, які відвідують школу наживо. Очільник Запорізької ОВА зазначив, що результати щоденного моніторингу відвідуваності показали, що у перший день навчання до ЗЗСО міста прийшло понад 10 тисяч учнів, а уже наступного дня – кількість учнів знизилася.

Станом на 5 вересня у Запоріжжі на змішане навчання перейшло 79 освітніх закладів, ще 10 проводять підготовчу роботу, щоб вийти на такий режим роботи за кілька тижнів.

Звернімо увагу! Щоб розпочати новий навчальний рік у 122 школах Запорізької області у змішаному форматі, слід було отримати необхідні погодження від відповідних органів, Ради оборони, держструктур, а також обов’язково мати обладнані укриття.

Серед важливих питань брифінгу відмітили героїчну працю педагогів Запоріжжя, котрі виходять працювати офлайн. Іван Федоров зазначив, що їх діяльність має бути заохочена фінансово. З цією метою виділено ресурси і на рівні Міністерства освіти і науки України. Наразі іде обрахування мотиваційної суми і про неї повідомлять згодом.

Глава ОВА зауважив, що ті вчителі, котрі викладають офлайн у Запоріжжі та ті, хто навчає дітей офлайн в іншому місті, перебувають у різних умовах.

Тож ми знайшли механізми та ресурси для фінансового заохочення, ми сподіваємося, що нам узгодять таку грантову модель і ми зможемо на цьому тижні її презентувати, для того, щоб наші вчителі, які героїчно виходять працювати в укриттях, могли отримувати фінансове заохочення,
– зауважив Іван Федоров.

Яку підготовчу роботу та перевірки різних інстанцій має пройти навчальний заклад, щоб перейти на змішане навчання? Тривалий і клопіткий процес. Перш за все наявність укриття та належних умов у ньому, обстеження має провести ДСНС, Національна поліція, Держпродспоживслужба, військове командування, Департамент освіти області – міський чи районний. Отримавши позитивне заключення від служб, територіальна громада пише заяву у Раду оборони, яка у підсумку погоджує можливість школи працювати офлайн.

Лише ці школи, яким Рада оборони погодила, можуть функціонувати,
– зазначив Іван Федоров.

Безпекове питання є провідним. Діти мають перебувати у безпечному середовищі та отримувати максимально якісні освітні послуги. З цією метою навіть узгоджено маршрути безпечної дороги для шкільних автобусів. А їх цьогоріч громади запорізької області отримали 25.

Закладам, які перейшли на змішане навчання необхідно забезпечити енергоживлення. Є певна кількість освітніх закладів у яких немає генераторів чи вони недостатньої потужності, над вирішенням цього питання влада працює. За підрахунками, на випадок блекауту, на один навчальний заклад для генератора необхідно до 20 літрів пального – це 8 мільйонів гривень на усі школи у місяць. Очільник зазначив, що "ця сума прийнятна, щоб її профінансувала міська влада. Влада подбає про те, щоб були заживлені усі укриття на постійній основі".