Глава Запорожской ОВА Иван Федоров в брифинге очертил реалии первых дней обучения в области. В частности говорится об вопросах энергетических и безопасности пребывания в учебных заведениях. Среди обсуждаемых тем – поощрения учителей, работающих офлайн, передает Образование 24.

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Запорожье – город, который обстреливают чуть ли не ежедневно и начало нового учебного года не стало исключением. В первые дни сентября город подвергся обстрелам и это сразу повлияло на учебный процесс в школах. В частности, на количество учеников, которые посещают школу вживую. Глава Запорожской ОВА отметил, что результаты ежедневного мониторинга посещаемости показали, что в первый день обучения в ЗПСО города пришло более 10 тысяч учеников, а уже на следующий день – количество учеников снизилось.

По состоянию на 5 сентября в Запорожье на смешанное обучение перешло 79 образовательных учреждений, еще 10 проводят подготовительную работу, чтобы выйти на такой режим работы за несколько недель.

Обратим внимание! Чтобы начать новый учебный год в 122 школах Запорожской области в смешанном формате, следовало получить необходимые согласования от соответствующих органов, Совета обороны, госструктур, а также обязательно иметь оборудованные укрытия.

Среди важных вопросов брифинга отметили героический труд педагогов Запорожья, которые выходят работать офлайн. Иван Федоров отметил, что их деятельность должна быть поощрена финансово. С этой целью выделены ресурсы и на уровне Министерства образования и науки Украины. Сейчас идет расчет мотивационной суммы и о ней сообщат позже.

Глава ОВА заметил, что те учителя, которые преподают офлайн в Запорожье и те, кто учит детей офлайн в другом городе, находятся в разных условиях.

Поэтому мы нашли механизмы и ресурсы для финансового поощрения, мы надеемся, что нам согласуют такую грантовую модель и мы сможем на этой неделе ее представить, для того, чтобы наши учителя, которые героически выходят работать в укрытиях, могли получать финансовое поощрение,
– отметил Иван Федоров.

Какую подготовительную работу и проверки различных инстанций должно пройти учебное заведение, чтобы перейти на смешанное обучение? Длительный и хлопотный процесс. Прежде всего наличие укрытия и надлежащих условий в нем, обследование должно провести ГСЧС, Национальная полиция, Госпродпотребслужба, военное командование, Департамент образования области – городской или районный. Получив положительное заключение от служб, территориальная община пишет заявление в Совет обороны, которая в итоге согласовывает возможность школы работать офлайн.

Только эти школы, которым Совет обороны согласовал, могут функционировать,
– отметил Иван Федоров.

Вопрос безопасности является ведущим. Дети должны находиться в безопасной среде и получать максимально качественные образовательные услуги. С этой целью даже согласованы маршруты безопасной дороги для школьных автобусов. А их в этом году громады запорожской области получили 25.

Заведениям, которые перешли на смешанное обучение необходимо обеспечить энергопитание. Есть определенное количество образовательных учреждений в которых нет генераторов или они недостаточной мощности, над решением этого вопроса власть работает. По подсчетам, на случай блэкаута, на одно учебное заведение для генератора необходимо до 20 литров топлива – это 8 миллионов гривен на все школы в месяц. Глава отметил, что "эта сумма приемлема, чтобы ее профинансировала городская власть. Власть позаботится о том, чтобы были запитаны все укрытия на постоянной основе".