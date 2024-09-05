Освітній процес при цьому у закладах середньої освіти може тривати офіційно аж до липня. Коли у школах України закінчиться навчальний рік 2024-2025, розповідає Освіта 24.

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Коли закінчиться навчальний рік 2024-2025 для школярів

Офіційні дати початку та завершення цього навчального року визначив уряд України. Так, навчання у межах навчального року 2024-2025 має завершитися 30 червня 2025 року.

Все ж у Міносвіти України зауважили, що дату завершення навчання кожна школа може визначати самостійно. Але це залежить від виконання навчальної програми, розповідав в ефірі національного телемарафону заступник очільника МОН Андрій Сташків.

Школа може закінчувати навчальний рік не обов'язково 30 червня. А умовно 30 травня, якщо виконали навчальну програму, і розпочинати канікули,

– повідомляв посадовець.

Тож, за його словами, це не означає, що всі школи навчатимуться до 30 червня. Натомість заклади освіти можуть до 30 червня продовжувати навчальний рік, якщо потрібно.

Якщо ж навчальну програму у школах виконали достроково, закінчити навчальний рік можуть раніше ніж 30 червня.