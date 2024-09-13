Несмотря на это, школьники уже интересуются, пойдут ли они осенью отдыхать от учебы. Когда осенние каникулы в 2024 году в школах, рассказывает Образование 24.

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Будут ли осенние каникулы 2024 года в школах

Недавно Минобразования Украины опубликовало особенности организации нового учебного года в условиях военного положения. В ведомстве отметили, что структуру и продолжительность учебной недели, учебного дня, занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяет педагогический совет школы.

Так, даты каникул в рамках этого учебного года каждая школа может определять самостоятельно. Как и то, или вообще их устраивать, или перенести отдых учеников на зиму.

При этом МОН высказало пожелание: школы должны определиться с продолжительностью зимних каникул, учитывая безопасность и погодные условия в регионе.

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Когда ученики будут отдыхать осенью

Так, к примеру, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщал, что осенние каникулы в школах Киева продлятся с 28 октября по 2 ноября 2024 года. Такие же даты (до 2 – 3 ноября – суббота – воскресенье) предварительно запланировали и в Ивано-Франковске, Луцке, Хмельницком.

Так, предварительно осенние каникулы в школах Украины продлятся с 28 октября по 3 ноября 2024 года. Каждая школа при этом может отдельно определять даты каникул, в зависимости от ситуации в регионе.

Есть города, в которых может и не быть осенних каникул в школах. К примеру, не планируют их организовывать в Кропивницком.