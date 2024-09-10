В документе есть рекомендации для преподавания в начальных классах. А также – в 5 – 11 классах по предметам и интегрированных курсов таких образовательных областей.

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Учителя получили рекомендации по преподаванию предметов/ курсов в школах

Говорится о таких образовательных областях:

Языково-литературная;

Математическая;

Естественная;

Социальная и здоровьесберегающая;

Гражданская и историческая;

Технологическая;

Информатическая;

Художественная;

Физическая культура.

Дополнительно обозначили рекомендации для преподавания иностранных языков и "Защиты Украины".

Прежде всего в рекомендациях разъяснили изменения в Типовой образовательной программы для 5 – 9 классов. Школа может увеличивать минимальное количество часов, определенную типовым учебным планом на учебный предмет / интегрированный курс. Больше об изменениях в программе читайте по ссылке, а также смотрите запись вебинара.

Для учителей гражданского образования, которые преподают в 6 и 7 классах, предложили два способа, как реализовать этот образовательный компонент:

Интегрировать вопросы гражданского образования в курс истории Украины (в 6 классе в программу интегрированного курса истории; в 7 классе в программу курса истории Украины), отразив это в учебной программе, которую утверждает педагогический совет учебного заведения (добавляя определенные для гражданского образования часы к истории Украины или интегрированного курса). Внедрить курс гражданского образования во втором семестре, руководствуясь тем, что Типовая образовательная программа рекомендовала учебные предметы и курсы с учебной нагрузкой 0,5 часа в неделю изучать в течение одного семестра.

По языково-литературной образовательной области, то МОН отмечает: изучение текстов наизусть не является обязательным. Индивидуальное оценивание говорения и чтения рекомендовали проводить в рамках текущего оценивания ученичества.

В начальном образовании предусмотрели расширение социокультурного компонента содержания вопросами энергоэффективности и энергоэтикета, ответственного потребления, в частности в быту.

Также в рекомендациях отметили, что в 2024/2025 учебном году школы должны обязательно придерживаться норм действующего Украинского правописания.

В целом рекомендации можно найти по по ссылке.