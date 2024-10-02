Это связано с тем, что в случае блэкаута в некоторых корпусах не смогут обеспечить нужную температуру. Об этом Суспильному рассказал проректор по научно-педагогической работе и учебно-организационной деятельности ЧНУ Дмитрий Федорцов.

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Сколько продлятся зимние каникулы в ЧНУ

В то же время в этот период студенты смогут проживать в общежитиях.

Во время каникул в корпусах вуза будут поддерживать температуру в экономном режиме, чтобы исправно работала система отопления. Международные партнеры при этом передадут генераторы для котельных из-за возможных отключений электричества.

Отопление будем готовить в штатном режиме, потому что заключается соглашение по обеспечению газом. У нас есть лимиты на каждый месяц, значит мы будем отапливать корпуса. Также никто не будет выселять студентов из общежитий принудительно, они смогут там проживать,

– рассказал Федорцов.

И добавил, что отопление в общежитиях работает так, как в жилом фонде.

Каникулы начнутся сразу после зимней сессии и закончатся в середине марта. Ориентировочные даты: 1 – 2 декабря – 10 марта. Если будет теплая зима, то студенты смогут выйти на обучение раньше,

– акцентировал педагог.

Позовут ли студентов на обучение раньше, будет зависеть от действующих обстоятельств.