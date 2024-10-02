Це пов'язано з тим, що у разі блекауту у деяких корпусах не зможуть забезпечити потрібну температуру. Про це Суспільному розповів проректор з науково-педагогічної роботи та навчально-організаційної діяльності ЧНУ Дмитро Федорцов.

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Скільки триватимуть зимові канікули у ЧНУ

Водночас у цей період студенти зможуть проживати у гуртожитках.

Під час канікул у корпусах вишу підтримуватимуть температуру в економному режимі, аби справно працювала система опалення. Міжнародні партнери при цьому передадуть генератори для котелень через можливі відключення електрики.

Опалення будемо готувати в штатному режимі, тому що укладається угода щодо забезпечення газом. У нас є ліміти на кожен місяць, значить ми будемо опалювати корпуси. Також ніхто не буде виселяти студентів з гуртожитків примусово, вони зможуть там проживати,

– розповів Федорцов.

І додав, що опалення у гуртожитках працює так, як у житловому фонді.

Канікули розпочнуться відразу після зимової сесії та закінчаться у середині березня. Орієнтовні дати: 1 – 2 грудня – 10 березня. Якщо буде тепла зима, то студенти зможуть вийти на навчання раніше,

– акцентував освітянин.

Чи покличуть студентів на навчання раніше, залежатиме від чинних обставин.