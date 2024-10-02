Про це вказано у висновку до законопроєкту "Про Державний бюджет на 2025 рік". Мережу закладів вищої освіти в Україні змінюватимуть і наступного року.

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Міносвіти має подати в Раду план реорганізації ЗВО

Також Міносвіти України доручили надати уряду та профільному комітету перелік державних ЗВО та наукових установ, які вже реорганізовані шляхом об'єднання або приєднання.

Зазначимо, що в Україні триває процес реорганізації мережі закладів вищої освіти.

У МОН наголошують, що модернізація мережі закладів вищої освіти є однією з вимог інтеграції України до Європейського Союзу.

Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що мережа університетів, яка функціонує сьогодні в Україні, – неактуальна. Упродовж останніх десятиліть, за його словами, кількість випускників шкіл суттєво зменшується.

Процес об'єднання вишів в Україні