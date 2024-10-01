Про це написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на своїй сторінці у фейсбуці. І зауважив, що зараз МОН завершує роботу над аналітичним звітом щодо кількості вступників, але вже може сказати, що ці цифри досить жорсткі.

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Що заявив Лісовий про мережу вишів в Україні

Міністр заявив, що подекуди МОН буквально фінансує стіни закладів освіти і пам'ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз.

Успіх змін залежить від відповідальності та ініціативи. Найбільш вдалими, на нашу думку, є зміни, ініційовані самим колективом. Ці рішення потрібно ухвалювати швидко,

– заявив Лісовий.

І нагадав, що півтора року тому під час зустрічі зі спілкою ректорів просив присутніх тоді керівників закладів вищої освіти бути ініціативними у темі укрупнення університетів.

Сьогодні це питання залишається актуальним. Я закликаю ректорів виходити з конкретними пропозиціями і брати активну участь у створенні нової, ефективної мережі закладів вищої освіти,

– акцентував посадовець.

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