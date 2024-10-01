Про це написав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на своїй сторінці у фейсбуці. І зауважив, що зараз МОН завершує роботу над аналітичним звітом щодо кількості вступників, але вже може сказати, що ці цифри досить жорсткі.
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Що заявив Лісовий про мережу вишів в Україні
Міністр заявив, що подекуди МОН буквально фінансує стіни закладів освіти і пам'ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз.
Успіх змін залежить від відповідальності та ініціативи. Найбільш вдалими, на нашу думку, є зміни, ініційовані самим колективом. Ці рішення потрібно ухвалювати швидко,
– заявив Лісовий.
І нагадав, що півтора року тому під час зустрічі зі спілкою ректорів просив присутніх тоді керівників закладів вищої освіти бути ініціативними у темі укрупнення університетів.
Сьогодні це питання залишається актуальним. Я закликаю ректорів виходити з конкретними пропозиціями і брати активну участь у створенні нової, ефективної мережі закладів вищої освіти,
– акцентував посадовець.
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Процес об'єднання вишів в Україні: коротко
- Понад пів року тому МОН анонсувало процес модернізації мережі ЗВО в Україні.
- Так вони прагнуть покращити якість вищої освіти, а не лише скоротити кількість вишів шляхом їх об'єднання.
- МОН презентувало ректорам пропозиції щодо реформування вищої освіти.
- Вже відбулися об'єднання вишів у різних містах України.