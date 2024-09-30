Так, найбільшу кількість державних грантів очікують отримати державні та приватні виші зі Львова та Києва. Про це свідчить звіт за попередніми підсумками вступної кампанії, який підготували у Міносвіти України.

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Студенти яких ЗВО можуть отримати найбільше грантів

У першій десятці вишів, які є лідерами за кількістю студентів-контрактників з потенційними освітніми грантами, лише один регіональний виш – Прикарпатський національний університет імені Стефаника.

Інші 9 ЗВО розташовані у Львові та Києві.

У трійку вишів-лідерів увійшли:

  1. ЛНУ імені Франка;
  2. Львівська політехніка;
  3. КНУ імені Шевченка.

Також до рейтингу потрапили такі виші:

  • КПІ;
  • Києво-Могилянська академія;
  • Український католицький університет;
  • Державний торговельно-економічний університет;
  • КНЕУ імені Гетьмана;
  • Національний медуніверситет імені Богомольця.

Остаточна кількість грантів, які отримають заклади вищої освіти, буде відома 5 листопада 2024 року.

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Що відомо про грант на навчання

  • Грант надаватимуть на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).
  • Загалом суму гранту визначають індивідуально: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
  • Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант на суму 15 тисяч гривень.
  • Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.