Так, найбільшу кількість державних грантів очікують отримати державні та приватні виші зі Львова та Києва. Про це свідчить звіт за попередніми підсумками вступної кампанії, який підготували у Міносвіти України.
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Студенти яких ЗВО можуть отримати найбільше грантів
У першій десятці вишів, які є лідерами за кількістю студентів-контрактників з потенційними освітніми грантами, лише один регіональний виш – Прикарпатський національний університет імені Стефаника.
Інші 9 ЗВО розташовані у Львові та Києві.
У трійку вишів-лідерів увійшли:
- ЛНУ імені Франка;
- Львівська політехніка;
- КНУ імені Шевченка.
Також до рейтингу потрапили такі виші:
- КПІ;
- Києво-Могилянська академія;
- Український католицький університет;
- Державний торговельно-економічний університет;
- КНЕУ імені Гетьмана;
- Національний медуніверситет імені Богомольця.
Остаточна кількість грантів, які отримають заклади вищої освіти, буде відома 5 листопада 2024 року.
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Що відомо про грант на навчання
- Грант надаватимуть на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).
- Загалом суму гранту визначають індивідуально: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
- Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант на суму 15 тисяч гривень.
- Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.