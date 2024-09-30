Так, наибольшее количество государственных грантов ожидают получить государственные и частные вузы из Львова и Киева. Об этом свидетельствует отчет по предварительным итогам вступительной кампании, который подготовили в Минобразования Украины.
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Студенты каких ЗВО могут получить больше всего грантов
В первой десятке вузов, которые являются лидерами по количеству студентов-контрактников с потенциальными образовательными грантами, только один региональный вуз – Прикарпатский национальный университет имени Стефаника.
Другие 9 ЗВО расположены во Львове и Киеве.
В тройку вузов-лидеров вошли:
- ЛНУ имени Франко;
- Львовская политехника;
- КНУ имени Шевченко.
Также в рейтинг попали такие вузы:
- КПИ;
- Киево-Могилянская академия;
- Украинский католический университет;
- Государственный торгово-экономический университет;
- КНЭУ имени Гетьмана;
- Национальный медуниверситет имени Богомольца.
Окончательное количество грантов, которые получат высшие учебные заведения, будет известно 5 ноября 2024 года.
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Что известно о гранте на обучение
- Грант будут предоставлять на сумму от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части обучения на любой бакалаврской программе (или на программе подготовки медика).
- В целом сумму гранта определяют индивидуально: по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.
- Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант на сумму 15 тысяч гривен.
- Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.