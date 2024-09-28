Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, отмечает УП. Не имеют такого права учителя, которые находятся в кадровом резерве.
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Кто из учителей не имеет права на отсрочку
Сташкив отметил, что не все учителя, которые сейчас работают в школе, имеют право на отсрочку.
Только те, кто имеет больше чем 0,75 ставки нагрузки. Те, кто будут в кадровом резерве, не будут иметь нагрузки – соответственно и права на отсрочку,
– заявил заместитель министра.
В кадровый резерв будут попадать педагоги, которые:
- по разным причинам потеряли количество часов в школе;
- желают преподавать в учреждениях на деоккупированных территориях.
Интересно! На время пребывания в кадровом резерве учителям сохранят среднюю зарплату и должность – как только школа возобновит обучение. Сроки пребывания в резерве не ограничены.
Кто из педагогов имеет право на отсрочку
Право на отсрочку от мобилизации имеют:
- научные и научно-педагогические работники вузов и колледжей, научных учреждений и организаций, которые имеют научную степень;
- педагогические работники колледжей и училищ, школ – если они работают соответственно в этих учебных заведениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.