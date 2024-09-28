Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив, передает УП. И назвал, какие учителя-предметники – в дефиците.

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Учителей по каким предметам не хватает в Украине

Сташкив заявил, что это на самом деле очень непростой вопрос о дефиците учителей-предметников.

По регионам есть различия в том, каких учителей не хватает,

– уточнил он.

И добавил: но точно нет избытка учителей по какому-то предмету.

Согласно данным, которые мы имеем от областей, не хватает, учителей физики, химии, иностранного языка, а также школьных психологов,

– сообщил чиновник.

В целом, по его словам, тенденция такая.

Интересно! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой недавно заявил, что в нашем государстве наблюдают нехватку учителей в школах. Больше всего не хватает педагогов по трем предметам. Речь идет об учителях информатики, математики, английского языка.