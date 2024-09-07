Больше всего не хватает педагогов по трем предметам. Говорится об учителях информатики, математики, английского языка.

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В Украине не хватает учителей

Лисовой также рассказал, сколько в среднем зарабатывают учителя в нашем государстве сейчас. Так, средняя зарплата педагога – 12 тысяч гривен. В зависимости от нагрузки, она может быть больше или меньше.

Однако чиновник заявил, что это не та зарплата, которую должны получать педагоги. Он напомнил, что Закон об образовании предусматривает поднятие оплаты труда педагогов до трех прожиточных минимумов – то есть 24 тысяч гривен.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Все же, по словам чиновника, это станет реальностью тогда, когда бюджет получит для начала хотя бы свободных 50 – 60 миллиардов дополнительных средств.