Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, передає УП. І назвав, які вчителі-предметники – у дефіциті.

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Вчителів з яких предметів не вистачає в Україні

Сташків заявив, що це насправді дуже непросте питання про дефіцит вчителів-предметників.

По регіонах є відмінності в тому, яких вчителів не вистачає,

– уточнив він.

І додав: але точно немає надлишку вчителів з якогось предмета.

Згідно з даними, які ми маємо від областей, не вистачає, вчителів фізики, хімії, іноземної мови, а також шкільних психологів,

– повідомив посадовець.

Загалом, за його словами, тенденція така.

Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий недавно заявив, що в нашій державі спостерігають нестачу вчителів у школах. Найбільше не вистачає педагогів з трьох предметів. Мовиться про вчителів інформатики, математики, англійської мови.