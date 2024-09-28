Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків, передає УП. І назвав, які вчителі-предметники – у дефіциті.
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Вчителів з яких предметів не вистачає в Україні
Сташків заявив, що це насправді дуже непросте питання про дефіцит вчителів-предметників.
По регіонах є відмінності в тому, яких вчителів не вистачає,
– уточнив він.
І додав: але точно немає надлишку вчителів з якогось предмета.
Згідно з даними, які ми маємо від областей, не вистачає, вчителів фізики, хімії, іноземної мови, а також шкільних психологів,
– повідомив посадовець.
Загалом, за його словами, тенденція така.
Цікаво! Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий недавно заявив, що в нашій державі спостерігають нестачу вчителів у школах. Найбільше не вистачає педагогів з трьох предметів. Мовиться про вчителів інформатики, математики, англійської мови.
- Нагадаємо, що Андрій Сташків також розповів, що в Україні вже розробили кадровий резерв учителів. Однак поки він не функціонує повноцінно, адже його створювали під деокуповані території у 2023 році. Деталі читайте за посиланням.