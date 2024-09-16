Відповідні дані містить ухвалена 13 вересня Кабміном України Постанова про реалізацію пілотного проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Тепер оновлений механізм надання грантів буде швидшим, простішим і найголовніше – без зайвої бюрократії, переконують у МОН.
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Як оновили алгоритм отримання грантів на навчання
Подання на грант відбуватиметься через застосунок Дія. Вже не треба подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку.
Оновлений алгоритм отримання грантів: потрібно з 15 вересня до 5 листопада підтвердити отримання державного гранту через мобільний застосунок Дія. Для цього потрібно оновити та увійти в застосунок. Далі обрати в переліку документів сертифікат на навчання. У разі згоди потрібно підтвердити отримання з накладанням Дія.Підпис, щоб таким чином активувати грант,
– повідомили у МОН.
Активувати сертифікат треба до 5 листопада, щоб не втратити можливість ним скористатися.
Як отримати грант на навчання у виші / МОН
Згодом МОН видасть наказ про надання грантів та автоматично перерахує кошти державних грантів до спеціального фонду закладів освіти.
- Перший платіж, а саме 50% щорічного гранту, перерахують до 1 грудня 2024 року.
- Другий платіж (50%) щорічного гранту перерахують до 1 квітня 2025 року.
Після перерахування коштів студенту / студентці у Дії надішлють повідомлення про зарахування необхідної суми до ЗВО.
Як отримати грант на навчання у виші / МОН
Важливо! Подати заявку на грант може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників). Студенти / студентки, які за результатами НМТ можуть претендувати на грант, уже отримали повідомлення про цю можливість у своєму електронному кабінеті вступника.
Також розпочала роботу консультаційна телефонна гаряча лінія МОН для запитань про надання державних грантів на навчання. Звернутися можна за номером 0 (800) 50-45-70 або написати на пошту grant_mon@mon.gov.ua. Консультаційна підтримка працюватиме з 16 вересня до 5 листопада (понеділок – четвер з 9:00 до 17:00 та пʼятниця – з 09:00 до 16:00).
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Хто може отримати грант на навчання у виші
- Грант можуть отримати студенти, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом.
- Його надаватимуть на суму від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі (або на програмі підготовки медика).
- Загалом суму гранту визначають індивідуально: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
- Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант на суму 15 тисяч гривень.
- Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.
- Розмір гранту може бути більшим (тобто помножений на відповідний коефіцієнт), що залежатиме від обраної спеціальності.