Відповідні дані містить ухвалена 13 вересня Кабміном України Постанова про реалізацію пілотного проєкту щодо надання державних грантів на здобуття вищої освіти. Тепер оновлений механізм надання грантів буде швидшим, простішим і найголовніше – без зайвої бюрократії, переконують у МОН.

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Як оновили алгоритм отримання грантів на навчання

Подання на грант відбуватиметься через застосунок Дія. Вже не треба подавати заяву через електронний кабінет в ЄДЕБО та відкривати спеціальний рахунок в банку.

Оновлений алгоритм отримання грантів: потрібно з 15 вересня до 5 листопада підтвердити отримання державного гранту через мобільний застосунок Дія. Для цього потрібно оновити та увійти в застосунок. Далі обрати в переліку документів сертифікат на навчання. У разі згоди потрібно підтвердити отримання з накладанням Дія.Підпис, щоб таким чином активувати грант,

– повідомили у МОН.

Активувати сертифікат треба до 5 листопада, щоб не втратити можливість ним скористатися.



Як отримати грант на навчання у виші / МОН

Згодом МОН видасть наказ про надання грантів та автоматично перерахує кошти державних грантів до спеціального фонду закладів освіти.

Перший платіж, а саме 50% щорічного гранту, перерахують до 1 грудня 2024 року.

Другий платіж (50%) щорічного гранту перерахують до 1 квітня 2025 року.

Після перерахування коштів студенту / студентці у Дії надішлють повідомлення про зарахування необхідної суми до ЗВО.



Як отримати грант на навчання у виші / МОН

Важливо! Подати заявку на грант може студент / студентка самостійно (без участі одного з батьків або законних представників). Студенти / студентки, які за результатами НМТ можуть претендувати на грант, уже отримали повідомлення про цю можливість у своєму електронному кабінеті вступника.

Також розпочала роботу консультаційна телефонна гаряча лінія МОН для запитань про надання державних грантів на навчання. Звернутися можна за номером 0 (800) 50-45-70 або написати на пошту grant_mon@mon.gov.ua. Консультаційна підтримка працюватиме з 16 вересня до 5 листопада (понеділок – четвер з 9:00 до 17:00 та пʼятниця – з 09:00 до 16:00).

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Хто може отримати грант на навчання у виші