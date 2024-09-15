Зокрема, чи не змінять кількість предметів для складання на НМТ. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький відповів на це питання.

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Посадовець зазначив, що кардинальних змін наступного року абітурієнтам очікувати не варто.

НМТ буде у форматі "обов'язкові предмети плюс вибірковий". Гранти діятимуть для вступників на бакалаврат (і на магістра медицини) паралельно з держзамовленням. Можливо, спробуємо впровадити гранти для вступу на магістерський рівень,

– повідомив Винницький.

І додав: розпочаті трансформації системи, зокрема в структурі мережі, триватимуть.

Ми "запряглися" надовго, треба завершити розпочате, щоб закріпити, – але еволюційно, без революцій чи раптових змін,

– резюмував заступник очільника МОН.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!