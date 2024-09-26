Так, Львівський національний університет природокористування приєднають до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького.

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У Міносвіти України зазначають, що так створять новий конкурентоспроможний університет на базі двох майданчиків: Львова і Дублян, які співпрацюватимуть у сфері підготовки фахівців для аграрного сектору і ветеринарної медицини, а також розвитку високотехнологічних інновацій.

Рішення про реорганізацію узгодили з керівництвом обох університетів із залученням МОН.

Особливості модернізації такі:

Студенти , які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / наявності бюджетного місця). Студенти будуть абсолютно захищені.

, які вже розпочали навчання, продовжать його за обраними спеціальностями та освітніми програмами зі збереженням усіх попередніх умов (форми фінансування, вартості контракту / наявності бюджетного місця). Студенти будуть абсолютно захищені. Відповідно до трудового законодавства України забезпечать і гарантії прав та інтересів працівників.

Це важливий крок для створення сильного агротехнологічного університету,

– наголосили у МОН.

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