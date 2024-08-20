Відповідні зміни анонсував заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. І зауважив, що зараз тривають достатньо дружні об'єднання вишів, "колективи яких розуміють, що їм разом буде краще".

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Які виші об'єднають

Одним з таких прикладів він назвав приєднання одного зі київських ЗВО до Києво-Могилянської академії. Але поки не розсекретив, який саме.

Рішення про приєднання ухвалила Вчена рада цього університету. Вони вирішили, що так буде краще. Ми говоримо про дружнє злиття,

– заявив посадовець.

Він також анонсував укрупнення ЗВО у Львові та Харкові.

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Що відомо про процес об'єднання вишів