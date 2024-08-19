Про це повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. І зазначив, що це великий, важкий механізм, тож МОН має відпрацювати всю систему – IT, договори з закладами освіти.

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Для магістратури планують запровадити грантову систему

Посадовець уточнив: коли все опрацюють, тоді цей механізм можна буде масштабувати і на магістрів, і на всю систему вищої освіти.

Також Винницький пояснив, які зміни очікують на аспірантуру. Зокрема, зауважив, що на цьому рівні вищої освіти немає системи централізованого іспиту. Для вступу в магістратуру й аспірантуру складають Єдиний вступний іспит (ЄВІ). Для аспірантів ЄВІ перевіряє деякі аспекти, а ще, крім нього, є вступні випробування на рівні закладів освіти.

Треба ще визначитися, як це буде зроблено для аспірантів, але зміна системи фінансування для аспірантури точно буде,

– розповів заступник міністра освіти.

Результати цьогорічного пілотного проєкту та вся статистика має з'явитися до кінця жовтня.

І вже на початку листопада ми зможемо звітувати перед депутатами, як запрацював цей проєкт, і відповідно можна буде повернутися до тих чи інших норм законопроєкту №10399,

– уточнив посадовець.

І нагадав: законопроєкт пройшов перше читання, внесені деякі зміни до другого читання. І під час підготовки до другого читання можуть бути ще деякі фіналізовані зміни на рівні Комітету освіти, науки та інновацій ВРУ. Ухвалити нардепи мали б цей закон ще цьогоріч.