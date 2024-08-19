Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И отметил, что это большой, тяжелый механизм, поэтому МОН должен отработать всю систему – IT, договоры с учебными заведениями.

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Для магистратуры планируют ввести грантовую систему

Чиновник уточнил: когда все проработают, тогда этот механизм можно будет масштабировать и на магистров, и на всю систему высшего образования.

Также Винницкий объяснил, какие изменения ожидают аспирантуру. В частности, заметил, что на этом уровне высшего образования нет системы централизованного экзамена. Для поступления в магистратуру и аспирантуру сдают Единый вступительный экзамен (ЕВЭ). Для аспирантов ЕВЭ проверяет некоторые аспекты, а еще, кроме него, есть вступительные испытания на уровне учебных заведений.

Надо еще определиться, как это будет сделано для аспирантов, но изменение системы финансирования для аспирантуры точно будет,

– рассказал заместитель министра образования.

Результаты нынешнего пилотного проекта и вся статистика должна появиться до конца октября.

И уже в начале ноября мы сможем отчитываться перед депутатами, как заработал этот проект, и соответственно можно будет вернуться к тем или иным нормам законопроекта №10399,

– уточнил чиновник.

И напомнил: законопроект прошел первое чтение, внесены некоторые изменения ко второму чтению. И при подготовке ко второму чтению могут быть еще некоторые финализированные изменения на уровне Комитета образования, науки и инноваций ВРУ. Принять нардепы должны были бы этот закон еще в этом году.