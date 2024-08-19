Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький. І уточнив, для яких спеціальностей діятимуть ці коефіцієнти.

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Що треба знати про коефіцієнти при вступі на певні спеціальності

Винницький зазначив: якщо абітурієнти вступають на спеціальності, якими ринок праці перенасичений, на них діятиме грант другого рівня. Тобто потрібно було набрати на НМТ 170 балів і більше з двох предметів. Мовиться про такі як право, менеджмент, журналістика, деякі інші спеціальності.

Коефіцієнт 1,3, за словами посадовця, встановили на мистецькі спеціальності.

Крім того, це філологія, а конкретно – спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики. Також це інформаційні технології, комп'ютерні науки, кібербезпека тощо. А також ветеринарія, охорона здоров'я, тобто все, що належить до людського капіталу та його відновлення після перемоги,

– уточнив він.

Коефіцієнт 1,5 встановили для дуже важливих і дорогих спеціальностей: освіта й педагогіка, природничі науки – фізика, біологія, хімія, математика, статистика, механічна інженерія, електрична інженерія, хімічна інженерія, електроніка, виробництво та технології, архітектура та будівництво, аграрні науки, терапія та реабілітація, додав Винницький.

Він заявив також, що вступників, які не мають необхідних балів для навчання на бюджеті, спонукають обирати спеціальності, які потрібні для відбудови нашої держави та її функціонування тепер.