За підсумками вступної кампанії на бакалаврат до ЗВО зарахували понад 5300 осіб. З них понад 1700 – на бюджетну форму навчання.
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Які спеціальності найпопулярніші серед вступників ЛНУ імені Франка
Лідерами за кількістю поданих заяв цьогоріч стали такі факультети:
- економічний факультет (6536 заяв);
- факультет іноземних мов (4177 заяв);
- факультет міжнародних відносин (3026 заяв);
- філософський факультет (2766 заяв);
- факультет електроніки та комп'ютерних технологій (2701 заява).
Водночас 5 найпопулярніших спеціальностей у Львівському університеті такі:
- "035 Філологія" – 5937 заяв;
- "081 Право" – 2409 заяв;
- "053 Психологія" – 2242 заяви;
- "073 Менеджмент" – 1782 заяви;
- "051 Економіка" – 1775 заяв.
Близько 72% цьогорічних вступників – жінки (майже 13 тисяч осіб). Вступників-чоловіків у 2024 році менше – понад 5 тисяч осіб (близько 28%).
До Університету незмінно подали заяви вступники з усіх куточків України. Найбільше – мешканці Львівської області – 16 487 заяв.