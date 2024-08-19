За підсумками вступної кампанії на бакалаврат до ЗВО зарахували понад 5300 осіб. З них понад 1700 – на бюджетну форму навчання.

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Які спеціальності найпопулярніші серед вступників ЛНУ імені Франка

Лідерами за кількістю поданих заяв цьогоріч стали такі факультети:

економічний факультет (6536 заяв);

факультет іноземних мов (4177 заяв);

факультет міжнародних відносин (3026 заяв);

філософський факультет (2766 заяв);

факультет електроніки та комп'ютерних технологій (2701 заява).

Водночас 5 найпопулярніших спеціальностей у Львівському університеті такі:

"035 Філологія" – 5937 заяв; "081 Право" – 2409 заяв; "053 Психологія" – 2242 заяви; "073 Менеджмент" – 1782 заяви; "051 Економіка" – 1775 заяв.

Близько 72% цьогорічних вступників – жінки (майже 13 тисяч осіб). Вступників-чоловіків у 2024 році менше – понад 5 тисяч осіб (близько 28%).

До Університету незмінно подали заяви вступники з усіх куточків України. Найбільше – мешканці Львівської області – 16 487 заяв.