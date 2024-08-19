По итогам вступительной кампании на бакалавриат в ЗВО зачислили более 5300 человек. Из них более 1700 – на бюджетную форму обучения.
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Какие специальности самые популярные среди поступающих ЛНУ имени Франко
Лидерами по количеству поданных заявлений в этом году стали такие факультеты:
- экономический факультет (6536 заявлений);
- факультет иностранных языков (4177 заявлений);
- факультет международных отношений (3026 заявлений);
- философский факультет (2766 заявлений);
- факультет электроники и компьютерных технологий (2701 заявление).
В то же время 5 самых популярных специальностей во Львовском университете следующие:
- "035 Филология" – 5937 заявлений;
- "081 Право" – 2409 заявлений;
- "053 Психология" – 2242 заявления;
- "073 Менеджмент" – 1782 заявления;
- "051 Экономика" – 1775 заявлений.
Около 72% нынешних абитуриентов – женщины (почти 13 тысяч человек). Поступающих-мужчин в 2024 году меньше – более 5 тысяч человек (около 28%).
В Университет неизменно подали заявления абитуриенты со всех уголков Украины. Больше всего – жители Львовской области – 16 487 заявлений.