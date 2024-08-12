Об этом в эфире национального телемарафона рассказала председатель Подкомитета по вопросам высшего образования Образовательного комитета ВРУ Юлия Гришина. И уточнила, что в этом году эта цифра – на треть меньше, чем в прошлом году, передает Образование 24.

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Какие вузы чаще всего выбирают абитуриенты в этом году

Также нардеп сообщила, какие высшие учебные заведения чаще всего выбирают абитуриенты в рамках этой вступительной кампании.

Лидером по количеству поданных заявлений от абитуриентов 2024 года является Львовский национальный университет имени Ивана Франко,

– уточнила она.

Второе место занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

"Бронзу" получила Львовская политехника.

На четвертом месте – Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Пятую позицию занимает Государственный торгово-экономический университет.

Если сравнить с предыдущим годом, чтобы понять, какая тенденция лидеров среди вузов Украины по количеству поданных заявлений, то эта пятерка почти не изменилась. Просто ЗВО немного поменялись местами. В прошлом году лидером была Львовская политехника,

– рассказала Гришина.

Все же она акцентировала на изменениях, которые касаются Национального авиационного университета.

Много лет подряд, и в прошлом году также, он был в пятерке лидеров, а сегодня занимает 9 место по количеству поданных заявлений,

– уточнила нардеп.

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Какие города являются лидерами

Гришина также назвала города, которые являются лидерами по количеству поданных абитуриентами заявлений в вузы, расположенные в этих населенных пунктах.

Первенство получил Киев. Второе место занимает Львов. Третье – Харьков.