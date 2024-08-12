Об этом в эфире национального телемарафона рассказала председатель Подкомитета по вопросам высшего образования Образовательного комитета ВРУ Юлия Гришина. И уточнила, что в прошлом году было 296 тысяч абитуриентов, а в этом году – 201 тысяча.

Смотрите также В МОН шокировали количеством студентов, которые поступают в вузы для фиктивного обучения

Сколько абитуриентов поступают в вузы в 2024 году

По словам нардепа, эти цифры свидетельствуют о том, что в 2024 году ЗВО Украины получат на треть меньше студентов.

На 41 тысячу уменьшилось количество наших абитуриентов, которые поступали после окончания школы, и на 21 тысячу, которые поступали после колледжей на обучение в университеты,

– отметила нардеп.

Также Гришина отметила, что украинские чиновники анализируют количество украинских выпускников, которые составляют НМТ за рубежом (ведь поступать в вузы Украины будут, – 24 Канал).

Государство делает все для того, чтобы работали пункты, где наши дети за рубежом имели бы возможность сдавать НМТ. Пункты были открыты в 53 городах за рубежом,

– рассказала она.

И добавила, что в этом году меньше украинских выпускников зарегистрировалось за сдачу НМТ за рубежом. Пока точной информации о количестве нет.

Гришина также отметила, что, по информации УЦОКО, НМТ в этом году составляло всего 265 тысяч выпускников, из них более 16,6 тысяч – за рубежом. В прошлом году было всего 261 тысяча абитуриентов; 20 тысяч сдавало тест за рубежом.