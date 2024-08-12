Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова Підкомітету з питань вищої освіти Освітнього комітету ВРУ Юлія Гришина. І уточнила, що торік було 296 тисяч абітурієнтів, а цьогоріч – 201 тисяча.

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Скільки абітурієнтів вступають до вишів 2024 року

За словами нардепки, ці цифри свідчать про те, що 2024 року ЗВО України отримають на третину менше студентів.

На 41 тисячу зменшилася кількість наших абітурієнтів, які вступали після закінчення школи, і на 21 тисячу, які вступали після коледжів на навчання в університети,

– зазначила нардеп.

Також Гришина зауважила, що українські посадовці аналізують кількість українських випускників, які складають НМТ за кордоном (адже вступатимуть до вишів України, – 24 Канал).

Держава робить все для того, аби працювали пункти, де наші діти за кордоном мали б можливість складати НМТ. Пункти було відкрито у 53 містах за кордоном,

– розповіла вона.

І додала, що цьогоріч менше українських випускників зареєструвалося за складання НМТ за кордоном. Поки точної інформації щодо кількості немає.

Гришина також зазначила, що, за інформацією УЦОЯО, НМТ цьогоріч складало загалом 265 тисяч випускників, з них понад 16,6 тисячі – за кордоном. Торік було загалом 261 тисяча абітурієнтів; 20 тисяч складало тест за кордоном.