Суму гранту визначатимуть індивідуально для кожного: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності. Як отримати цю фінансову допомогу, читайте далі.

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Як отримати грант на навчання у виші

Алгоритм отримання грантів такий:

Щоб подати заявку на отримання державного гранту, вступники мають визначитися з пріоритетним ЗВО та обрати відповідну освітню програму через свій електронний кабінет вступника. МОН рекомендує ознайомитися з вартістю контракту для обраної програми, щоб зрозуміти, яка частина цієї вартості може бути покрита грантом. Якщо вступник/-ця відповідає умовам для отримання гранту, тоді отримає відповідне повідомлення у своєму електронному кабінеті.

Після успішного зарахування на бажану програму, студент/-ка має подати заяву на грант через свій електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі освітньої інформації (ЄДЕБО) в період з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року. Після оброблення заяви, студента/-ку поінформують про призначення гранту на перший рік навчання із зазначенням відповідної суми. Грант надають на весь термін навчання, проте виплати будуть двічі на рік.

Після схвалення вашої грантової заявки потрібно буде через Дію пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію; обрати в застосунку послугу з отримання гранту. Далі необхідно відкрити в одному з банків України рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування гранту.

Якщо вступник/-ця є неповнолітнім/-ньою, то запит на отримання державного гранту подає один із батьків або законних представників. Кошти, отримані у формі гранту, можуть бути використані лише для оплати навчання в ЗВО, з яким підписано відповідний контракт.

Більше про те, як працюватиме грантова система можна, прочитати за посиланням.