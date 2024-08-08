Суму гранту визначатимуть індивідуально для кожного: за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності. Як отримати цю фінансову допомогу, читайте далі.
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Як отримати грант на навчання у виші
Алгоритм отримання грантів такий:
- Щоб подати заявку на отримання державного гранту, вступники мають визначитися з пріоритетним ЗВО та обрати відповідну освітню програму через свій електронний кабінет вступника. МОН рекомендує ознайомитися з вартістю контракту для обраної програми, щоб зрозуміти, яка частина цієї вартості може бути покрита грантом. Якщо вступник/-ця відповідає умовам для отримання гранту, тоді отримає відповідне повідомлення у своєму електронному кабінеті.
- Після успішного зарахування на бажану програму, студент/-ка має подати заяву на грант через свій електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі освітньої інформації (ЄДЕБО) в період з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року. Після оброблення заяви, студента/-ку поінформують про призначення гранту на перший рік навчання із зазначенням відповідної суми. Грант надають на весь термін навчання, проте виплати будуть двічі на рік.
- Після схвалення вашої грантової заявки потрібно буде через Дію пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію; обрати в застосунку послугу з отримання гранту. Далі необхідно відкрити в одному з банків України рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування гранту.
- Якщо вступник/-ця є неповнолітнім/-ньою, то запит на отримання державного гранту подає один із батьків або законних представників. Кошти, отримані у формі гранту, можуть бути використані лише для оплати навчання в ЗВО, з яким підписано відповідний контракт.
Більше про те, як працюватиме грантова система можна, прочитати за посиланням.