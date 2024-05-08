Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону розповів, як спеціальності є найпопулярнішими серед цьогорічних вступників. А також назвав професії, які стають ще потрібнішими на ринку.

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На які спеціальності серед абітурієнтів буде попит у 2024 році

Посадовець зазначив, що кожного року збільшується попит на такі спеціальності як психологія та комп'ютерні науки. Також популярними є право, економіку, менеджмент тощо.

Зараз МОН працює над тим, аби підвищити популярність таких базових спеціальностей як фізика, хімія, біологія,

– зазначив заступник очільника МОН.

І додав, що для відомства дуже важливо, аби саме природничі науки та відповідні професії набували попиту та розвивалися.

Винницький також додав, що після перемоги України у війні з Росією, у період відбудови, очевидно, потрібно буде багато інженерних спеціальностей. Тож МОН сподівається на підвищення популярності відповідних професій.

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