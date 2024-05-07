8 травня зареєстровані учасники вже зможуть завантажити запрошення на тестування. Це можна зробити зі своїх персональних сторінок.

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Коли і як можна дізнатися дату та місце проведення НМТ

У цих запрошеннях і будуть вказані дата, час і місце проведення національного мультитесту.

В Українському центрі оцінювання якості освіти при цьому наполегливо радять не розголошувати, де й коли відбуватиметься тестування. Від цього може залежати безпека всіх його учасників.

Зазначимо, що з міркувань безпеки УЦОЯО не публікує інформації про те, де відбудуться тестування на території України. Також не оприлюднили графік тестувань.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Що відомо про НМТ-2024