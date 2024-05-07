Понад 267 тисяч учасників має намір проходити тестування в Україні. Ще майже 20 тисяч – за кордоном.

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Який предмет є найпопулярнішим серед учасників НМТ

Усі учасники, які успішно пройшли реєстрацію, під час НМТ виконуватимуть три обов'язкові тести – з української мови, математики та історії України.

Четвертий предмет мультитесту, з якого перевірятимуть знання цьогорічних вступників, вони могли обрати.

Вступники, які реєструвалися під час основного періоду, найбільше віддали перевагу іноземним мовам.

  • англійську мову складатиме 115 740 осіб, німецьку – 3153, французьку – 310, іспанську – 161;
  • географію – 57 043 особи;
  • біологію – 56 066 вступників;
  • українську літературу – 44 032 особи;
  • фізику – 7 877 осіб;
  • хімію – 3399 вступників.

Який предмет найчастіше обирали для складання на НМТ-2024 / УЦОЯО

Що відомо про НМТ-2024

  • Понад 287 тисяч осіб у 2024 році складатиме національний мультитест.
  • Основна сесія НМТ цього року розпочнеться 14 травня. Триватиме до 25 червня.
  • Додаткова сесія відбудеться упродовж 11 – 19 липня.
  • З міркувань безпеки УЦОЯО не публікує інформації про те, де відбудуться тестування на території України.
  • Також не оприлюднили графік тестувань.
  • До 8 травня учасники НМТ отримають у своїх персональних електронних кабінетах запрошення на основну сесію.
  • На НМТ знання учасників перевірятимуть з чотирьох предметів.
  • Три будуть обов'язковими, четвертий – за вибором.