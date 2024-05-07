Более 267 тысяч участников намерены проходить тестирование в Украине. Еще почти 20 тысяч – за рубежом.

Смотрите также Сколько выпускников в 2024 году будет сдавать НМТ

Какой предмет является самым популярным среди участников НМТ

Все участники, успешно прошедшие регистрацию, во время УМТ будут выполнять три обязательных теста – по украинскому языку, математике и истории Украины.

Четвертый предмет мультитеста, по которому будут проверять знания нынешних абитуриентов, они могли выбрать.

Поступающие, которые регистрировались во время основного периода, больше всего отдали предпочтение иностранным языкам.

английский язык будет сдавать 115 740 человек, немецкий – 3153, французский – 310, испанский – 161;

географию – 57 043 человека;

биологию – 56 066 поступающих;

украинскую литературу – 44 032 человека;

физику – 7 877 человек;

химию – 3399 поступающих.

Какой предмет чаще всего выбирали для сдачи на НМТ-2024 / УЦОКО

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно об НМТ-2024