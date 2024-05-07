Стільки осіб отримали повідомлення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат НМТ. На основну сесію тестування зареєструвалося понад 231 тисяч цьогорічних випускників і понад 56 тисяч випускників минулих років.

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Скільки осіб складатиме мультитест у 2024 році

Серед зареєстрованих учасників 267 898 осіб мають намір складати тестування в Україні, а 19 883 – за кордоном.

Усі учасники, які успішно пройшли реєстрацію, під час НМТ виконуватимуть три обов'язкові тести, а саме з:

української мови;

математики;

історії України.

Серед вибіркових предметів найпопулярнішим є іноземні мови.

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Скільки осіб складатиме НМТ мовами нацменшин

У 2024 році вступники / вступниці, які здобували освіту мовами корінних народів і національних меншин, під час проходження НМТ зможуть виконувати тестові завдання з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії вказаною ними під час реєстрації мовою.

Загалом 508 учасників скористалися цим правом і замовили переклад завдань хоча б одного з предметів або польською (35 осіб), або румунською (65 осіб), або угорською (408 осіб) мовою.



НМТ-2024 можна складати мовами нацменшин / УЦОЯО

Зазначимо, основна сесія НМТ цього року розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. З міркувань безпеки УЦОЯО не публікує інформації про те, де відбудуться тестування на території України. З цієї ж причини цьогоріч не оприлюднили графік тестувань.