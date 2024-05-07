8 мая зарегистрированные участники уже смогут загрузить приглашение на тестирование. Это можно сделать из своих персональных страниц.

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Когда и как можно узнать дату и место проведения НМТ

В этих приглашениях и будут указаны дата, время и место проведения национального мультитеста.

В Украинском центре оценивания качества образования при этом настоятельно советуют не разглашать, где и когда будет происходить тестирование. От этого может зависеть безопасность всех его участников.

Отметим, что из соображений безопасности УЦОКО не публикует информации о том, где состоятся тестирования на территории Украины. Также не обнародовали график тестирований.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Что известно об НМТ-2024