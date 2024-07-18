Таке рішення ухвалив сьогодні уряд. Державний грант – це можливість для вступників, які здобуватимуть першу вищу освіту за контрактом, отримати від 15 тисяч гривень і більше на рік для покриття частини вартості навчання.
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Як працюватиме грантова система
Вступ на бюджет залишається без змін: якщо студент вступає на бюджетне місце, держава оплачує всю вартість навчання.
У МОН зазначають, що нова система фінансування – це про принцип "гроші ходять за студентом".
Абітурієнти отримають більше свободи у виборі майбутньої професії, адже орієнтуватимуться на власні бажання, а не наявність бюджетних місць в університеті. З іншого боку, такий підхід стимулюватиме конкуренцію за вступників між ЗВО,
– вважають у відомстві.
У довгостроковій перспективі це сприятиме покращенню якості освіти, професійному розвитку викладачів, розвитку науки та інновацій. Це революційний крок для української системи вищої освіти, вважає віцепрем'єр Михайло Федоров.
У МОН зазначають, що це рішення має сприяти тому, аби українська молодь не виїжджала за кордон.
Важливо, що така ініціатива стане доступною для вступників уже в цьому навчальному році,
– заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий.
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Хто зможе отримати грант від держави
Отримати грант може вступник, який:
- вступає на бакалаврат (або магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування) після школи або коледжу;
- вступає на денну або дуальну форму навчання на контракт;
- має результати НМТ (ЗНО) з будь-яких двох предметів з оцінками не менше, ніж 150 балів (грант першого рівня) або не менше, ніж 170 балів (грант другого рівня).
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Гранти на яку суму видаватимуть
Загалом сума гранту визначається індивідуально для кожного – за результатом НМТ та з урахуванням коефіцієнта спеціальності.
- Для вступників із результатом НМТ від 150 балів з будь-яких 2-х предметів є можливість отримати грант у розмірі 15 тисяч гривень.
- Грант 2-го рівня передбачає, що вступники з результатом НМТ від 170 балів з будь-яких 2-х предметів претендуватимуть на грант у розмірі 25 тисяч гривень.
Зазначимо, що для деяких спеціальностей не передбачили гранту першого рівня, лише другого (отже, для вступників, у яких не менше ніж 170 балів із мінімум двох предметів).
Як діятиме система коефіцієнтів / МОН
Якщо ж студент вступає на бюджет, держава оплачує всю вартість навчання. Державні гранти не впливатимуть на тих студентів, які цьогоріч вступають на бюджет, вони отримають від держави оплату повної вартості навчання,
– наголошують у МОН.
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Які спеціальності матимуть підтримку
Заступник Лісового Михайло Винницький заявив, що розвиток людського капіталу – один із пріоритетів держави. Саме на це МОН опиралося у підборі спеціальностей, для яких додають коефіцієнт.
Безумовно, все, що пов'язане з медициною, реабілітацією, освітою матиме найбільшу підтримку. А також стратегічно важливі – наукові галузі, інженерія та професії для відбудови,
– заявив посадовець.
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Як отримати грант на навчання у виші
Алгоритм отримання грантів такий:
- Щоб подати заявку на отримання державного гранту, вступники мають визначитися з пріоритетним ЗВО та обрати відповідну освітню програму через свій електронний кабінет вступника. МОН рекомендує ознайомитися з вартістю контракту для обраної програми, щоб зрозуміти, яка частина цієї вартості може бути покрита грантом. Якщо вступник/-ця відповідає умовам для отримання гранту, тоді отримає відповідне повідомлення у своєму електронному кабінеті.
- Після успішного зарахування на бажану програму, студент/-ка має подати заяву на грант через свій електронний кабінет в Єдиній державній електронній базі освітньої інформації (ЄДЕБО) в період з 5 вересня до 31 жовтня 2024 року. Після оброблення заяви, студента/-ку поінформують про призначення гранту на перший рік навчання із зазначенням відповідної суми. Грант надають на весь термін навчання, проте виплати будуть двічі на рік.
- Після схвалення вашої грантової заявки потрібно буде через Дію пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію; обрати в застосунку послугу з отримання гранту. Далі необхідно відкрити в одному з банків України рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування гранту.
- Якщо вступник/-ця є неповнолітнім/-ньою, то запит на отримання державного гранту подає один із батьків або законних представників. Кошти, отримані у формі гранту, можуть бути використані лише для оплати навчання в ЗВО, з яким підписано відповідний контракт.