Тож цікавляться, чи можна перескласти тестування, аби отримати вищі бали. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю Освіті 24 заявила: якщо ми говоримо просто про низький результат вступника – тоді не можна.
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Чи можна перескласти НМТ
Вакуленко уточнила: 2024 року вступникам потрібно пройти порогові бали з усіх чотирьох предметів НМТ для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсному відборі.
Порогові бали 2024 року – це 15% від загальної кількості тестових балів з кожного навчального предмета. Мінімальний пороговий бал становить 100 балів за шкалою 100 – 200 балів,
– зазначила вона.
До прикладу, за словами очільниці УЦОЯО, з математики треба було набрати 5 з 32 тестових балів, і в такому разі ці переведені 100 балів дадуть можливість брати участь у конкурсному відборі.
Якщо ж учасник не пройде пороговий бал, то не матиме шансів цього року брати участь у вступній кампанії до вишів,
– резюмувала Вакуленко.
- Більше про те, як цього року відбувається національний мультитест, детально в інтерв'ю Освіті 24 розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.