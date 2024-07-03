Тож цікавляться, чи можна перескласти тестування, аби отримати вищі бали. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю Освіті 24 заявила: якщо ми говоримо просто про низький результат вступника – тоді не можна.

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Чи можна перескласти НМТ

Вакуленко уточнила: 2024 року вступникам потрібно пройти порогові бали з усіх чотирьох предметів НМТ для того, щоб мати можливість брати участь у конкурсному відборі.

Порогові бали 2024 року – це 15% від загальної кількості тестових балів з кожного навчального предмета. Мінімальний пороговий бал становить 100 балів за шкалою 100 – 200 балів,

– зазначила вона.

До прикладу, за словами очільниці УЦОЯО, з математики треба було набрати 5 з 32 тестових балів, і в такому разі ці переведені 100 балів дадуть можливість брати участь у конкурсному відборі.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Якщо ж учасник не пройде пороговий бал, то не матиме шансів цього року брати участь у вступній кампанії до вишів,

– резюмувала Вакуленко.