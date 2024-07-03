Поэтому интересуются, можно ли пересдать тестирование, чтобы получить высшие баллы. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 заявила: если мы говорим просто о низком результате поступающего – тогда нельзя.
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Можно ли пересдать НМТ
Вакуленко уточнила: в 2024 году абитуриентам нужно пройти пороговые баллы по всем четырем предметам НМТ для того, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсном отборе.
Пороговые баллы 2024 года – это 15% от общего количества тестовых баллов по каждому учебному предмету. Минимальный пороговый балл составляет 100 баллов по шкале 100 – 200 баллов,
– отметила она.
К примеру, по словам руководительницы УЦОКО, по математике надо было набрать 5 из 32 тестовых баллов, и в таком случае эти переведенные 100 баллов дадут возможность участвовать в конкурсном отборе.
Если же участник не пройдет пороговый балл, то не будет иметь шансов в этом году участвовать во вступительной кампании в вузы,
– резюмировала Вакуленко.
- Больше о том, как в этом году происходит национальный мультитест, подробно в интервью Образованию 24 рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.