У Міносвіти повідомили, як абітурієнти можуть легко розрахувати конкурсний бал для вступу. Їм у цьому допоможе онлайн-калькулятор на офіційному сайті вступної кампанії.

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Як вступникові розрахувати конкурсний бал

На прикладі спеціальності 012 Дошкільна освіта МОН продемонструвало, як скористатися калькулятором, щоб дізнатися свій результат.

Приклад розрахунку конкурсного бала: відео

Зверніть увагу! У відео використали результати цьогорічного НМТ із відповідною кількістю предметів та їхніх вагових коефіцієнтів.

Також врахували:

галузевий коефіцієнт для спеціальності Дошкільна освіта (цій спеціальності надають особливу підтримку у разі подання заяв з 1 та 2 пріоритетностями);

регіональний коефіцієнт 1,07 – спеціальний коефіцієнт для ЗВО в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях.

Переглянути потрібні коефіцієнти для розрахунку можна в додатку 6 та 7 до Порядку прийому.

Самостійно розрахувати свій конкурсний бал ви зможете завдяки онлайн-калькулятору тут.