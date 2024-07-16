Такі дані станом на 15 липня. Дані про конкурсний бал, відповідно до якого формують рейтингові списки, оновлюватимуть поступово після складання вступниками творчих конкурсів та співбесід у коледжах.

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Вступники до коледжів подали понад 200 тисяч заяв

Окрім конкурсного бала, у рейтингових списках публікують статуси заяв, наявність квот, інформацію про коефіцієнти.

Зазначимо, що приймання заяв від вступників до коледжів на базі 9 класів завершили.

Подання заяв до коледжів після 11 класу або профтеху за співбесідами і творчими конкурсами, які наразі складають вступники у закладах освіти, відбуватиметься до 22 липня.

Цікаво! Для вступу до коледжу не потрібно подавати результати НМТ.

Для вступу за сертифікатами НМТ/ЗНО заяви прийматимуть до 18:00 2 серпня.

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Вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у коледжах та знайти спеціальності за певними параметрами.

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