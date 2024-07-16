Такие данные по состоянию на 15 июля. Данные о конкурсном балле, в соответствии с которым формируют рейтинговые списки, будут обновлять постепенно после сдачи поступающими творческих конкурсов и собеседований в колледжах.
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Поступающие в колледжи подали более 200 тысяч заявлений
Кроме конкурсного балла, в рейтинговых списках публикуют статусы заявлений, наличие квот, информацию о коэффициентах.
Отметим, что прием заявлений от поступающих в колледжи на базе 9 классов завершили.
Подача заявлений в колледжи после 11 класса или профтеха по собеседованиям и творческими конкурсами, которые сейчас составляют поступающие в учебных заведениях, будет происходить до 22 июля.
Для поступления по сертификатам НМТ/ЗНО заявления будут принимать до 18:00 2 августа.
Поступающие, которые еще не подали заявления о поступлении, могут воспользоваться сервисом поиска специальностей в колледжах и найти специальности по определенным параметрам.
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