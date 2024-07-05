Заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону зауважив, що у пріоритеті для країни – професійно-технічна освіта. І додав, що державі потрібні люди, які працюють руками.

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Які фахівці на сьогодні є затребуваними для держави

Зокрема, мовиться про слюсарів, електромонтерів, зварювальників тощо. Винницький уточнив, що державі потрібні фахівці, які почнуть відновлювати її вже зараз і робитимуть це впродовж наступних років.

Профтехосвіта – у пріоритеті. Абітурієнти обирають: або вступати у вищу освіту, або у професійно-технічну чи фахову передвищу. Очевидним є те, що велика потреба в держави зараз – у людях, які працюють руками. Це і слюсарі, і електромонтери, і люди, які працюють на транспорті, і зварювальники тощо,

– повідомив посадовець.

І додав: потрібно забезпечити перемогу вже зараз. Тож у пріоритеті – робітничі професії.

Він також розповів, що нерідко ті, хто має вищу освіту, перекваліфіковуються і здобувають робітничий фах. За словами заступника Лісового, це цілком нормально, це загальносвітова тенденція.