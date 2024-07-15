Найшвидше ціни зростали у 2021 році, а наступного року дещо уповільнилися. Скільки треба віддати за здобуття вищої освіти цьогоріч, читайте далі.

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Як змінилася вартість вищої освіти

Студент, який вступив до університету у 2019 році, платив за річний контракт 25 тисяч гривень. У 2020 році вартість зросла на понад 15% – до 28,8 тисячі гривень. З урахуванням щорічного здорожчання контракту у 2023 році навчання коштувало б 40,5 тисячі гривень.

Динаміка зростання відрізняється залежно від вишу та спеціальності. До прикладу, рік навчання на спеціальності "Право" в університеті імені Тараса Шевченка у 2023 році коштував на 3,2 тисячі гривень менше – 62,8 тисячі, а от "Психологія" за рік здорожчала на 20 тисяч гривень – до 50,9 тисячі гривень за перший рік.



Як змінилася вартість вищої освіти / Європейська правда

За даними освітнього порталу Education.ua, середня ціна навчання у вишах зросла на 14,4%: з 20,5 тисячі гривень у 2022 році – до 23,5 тисячі гривень у 2023 році.

Там також виокремили спеціальності, ціни на які зросли найбільше. Неочікуваним лідером рейтингу стала спеціальність "Богослов'я": середня вартість навчання подорожчала на 13,5 тисячі гривень.

Жодна з найпопулярніших серед абітурієнтів спеціальностей до цього рейтингу не потрапила.