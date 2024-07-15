За підсумками 2024 року п'ятьма найкращими вишами, за даними рейтингу, стали Київський політехнічний інститут імені Сікорського (КПІ), Київський національний університет імені Шевченка, Національний університет "Львівська політехніка", Харківський національний університет імені Каразіна та Сумський державний університет.

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Які виші є найпопулярнішими серед вступників

Рейтинг найпопулярніших спеціальностей, до слова, складає Міносвіти, спираючись на кількість поданих заяв. Вступна кампанія 2023 року показала такі результати.

"Комп'ютерні науки" – 30,1 тисячі; "Філологія" – 27,6 тисячі; "Право" – 25,9 тисячі; "Психологія" – 24,6 тисячі; "Менеджмент" – 24,3 тисячі.

У 2022 році лідером рейтингу було "Право".

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Скільки коштує навчання у топових вишах

У 2024 році найбільше за навчання на бакалавраті доведеться заплатити в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Уже традиційно протягом кількох років найдорожчою спеціальністю є "Право". За рік навчання треба віддати 66 тисяч гривень.

Вартість першого року навчання на інших популярних спеціальностях в КНУ становить 50,9 тисячі гривень, окрім спеціальності "Менеджмент" (54 тисячі тисячі).

Цікаво! У КНУ імені Тараса Шевченка та в Сумському державному університеті вартість контракту прописана на чотири курси із щорічним збільшенням суми за кожен рік. В інших вишах загальна вартість навчання ділиться порівну на чотири роки.

У КПІ серед популярних спеціальностей найдорожче коштує філологічна та юридична освіти: 49,9 тисячі гривень за рік або 199,6 тисячі гривень за все навчання. У Львівській політехніці найдорожчі комп'ютерні науки – 46,2 тисячі гривень на рік.

Найдешевшим серед топових вишів нашої країни виявився університет імені Каразіна. Ціни на навчання за найпопулярнішими спеціальностями там майже однакові: 31 – 33 тисячі гривень на рік.

За рік навчання на філолога в Сумському університеті студентам потрібно викласти 40,2 тисячі гривень.



Скільки коштує рік навчання у топових вишах України / Європейська правда