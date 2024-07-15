По итогам 2024 года пятью лучшими вузами, по данным рейтинга, стали Киевский политехнический институт имени Сикорского (КПИ), Киевский национальный университет имени Шевченко, Национальный университет "Львовская политехника", Харьковский национальный университет имени Каразина и Сумской государственный университет.

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Какие вузы являются самыми популярными среди абитуриентов

Рейтинг самых популярных специальностей, к слову, составляет Минобразования, опираясь на количество поданных заявлений. Вступительная кампания 2023 года показала следующие результаты.

"Компьютерные науки" – 30,1 тысячи; "Филология" – 27,6 тысяч; "Право" – 25,9 тысячи; "Психология" – 24,6 тысячи; "Менеджмент" – 24,3 тысячи.

В 2022 году лидером рейтинга было "Право".

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Сколько стоит обучение в топовых вузах

В 2024 году больше всего за обучение на бакалавриате придется заплатить в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Уже традиционно в течение нескольких лет самой дорогой специальностью является "Право". За год обучения надо отдать 66 тысяч гривен.

Стоимость первого года обучения на других популярных специальностях в КНУ составляет 50,9 тысяч гривен, кроме специальности "Менеджмент" (54 тысячи тысячи).

Интересно! В КНУ имени Тараса Шевченко и в Сумском государственном университете стоимость контракта прописана на четыре курса с ежегодным увеличением суммы за каждый год. В других вузах общая стоимость обучения делится поровну на четыре года.

В КПИ среди популярных специальностей дороже всего стоит филологическое и юридическое образования: 49,9 тысячи гривен за год или 199,6 тысячи гривен за все обучение. Во Львовской политехнике самые дорогие компьютерные науки – 46,2 тысячи гривен в год.

Самым дешевым среди топовых вузов нашей страны оказался университет имени Каразина. Цены на обучение по самым популярным специальностям там почти одинаковые: 31 – 33 тысячи гривен в год.

За год обучения на филолога в Сумском университете студентам нужно выложить 40,2 тысячи гривен.