В этом году, как и в прошлом году, одной из самых популярных специальностей среди поступающих является "Компьютерные науки". Сколько придется отдать денег будущим ИТ-специалистам за год обучения в разных вузах, читайте дальше.

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Сколько стоит год обучения на компьютерных науках

Программа "Компьютерные науки" заняла второе место по популярности среди абитуриентов в 2023 году. На эту специальность подали 41 325 заявлений.

В 2023 году среди поступающих на специальность "Компьютерные науки" были популярны такие вузы:

- Национальный университет "Львовская политехника" получил 3915 заявлений желающих изучать компьютерные науки.

В 2024 году стоимость обучения по этой специальности выросла на 5% – до 46,2 тысячи гривен.

- Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (2834 заявления) – 43,9 тысячи гривен (+10%);

- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2265 заявлений) – 39,9 тысячи гривен (0%);

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2047 заявлений) – 45,422 тысячи гривен (+14,9%);

- Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1518 заявлений) – 31,99 тысячи гривен (+23,5%).

Итак, средняя стоимость обучения на первом курсе по специальности "Компьютерные науки" в этих университетах составляет 41,482 тысячи гривен.

Ранее мы информировали, какая средняя цена на обучение на самых желанных специальностях в 2024 году. Об этом читайте по ссылке.