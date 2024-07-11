Из них до 5 – на бюджет и до 10 – на контракт. Какие цены в этом году на самых популярных специальностях, читайте дальше.
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Сколько стоит получение высшего образования в 2024 году
По подсчетам, средняя стоимость желанного высшего образования в 2024 году составила 42,077 гривен за год обучения.
Как изменилась стоимость высшего образования в этом году
Большинство из самых желанных университетов в 2024 году среди поступающих повысили цены на образование. Например, стоимость обучения для поступающих в Национальном университете "Львовская политехника" в среднем выросла на 5 – 8%.
А Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (Харьков) повысил стоимость получения степени бакалавра права более чем на 30% – до 41,35 тысячи гривен за год.
Также на 40,3% – до 44,9 тысячи гривен – выросла стоимость обучения по специальности "Кибербезопасность и защита информации" в Национальном авиационном университете.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова оставили цены на обучение по контракту на уровне 2023 года.
- Ранее мы информировали о том, сколько стоит обучение по контракту в топовых ЗВО. Об этом читайте по ссылке.