Такое решение приняло сегодня правительство. Государственный грант – это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование по контракту, получить от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части стоимости обучения.

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Как будет работать грантовая система

Поступление на бюджет остается без изменений: если студент поступает на бюджетное место, государство оплачивает всю стоимость обучения.

В МОН отмечают, что новая система финансирования – это о принципе "деньги ходят за студентом".

Абитуриенты получат больше свободы в выборе будущей профессии, ведь ориентироваться на собственные желания, а не наличие бюджетных мест в университете. С другой стороны, такой подход будет стимулировать конкуренцию за абитуриентов между ЗВО,

– считают в ведомстве.

В долгосрочной перспективе это будет способствовать улучшению качества образования, профессиональному развитию преподавателей, развитию науки и инноваций. Это революционный шаг для украинской системы высшего образования, считает вице-премьер Михаил Федоров.

В МОН отмечают, что это решение должно способствовать тому, чтобы украинская молодежь не выезжала за границу.

Важно, что такая инициатива станет доступной для поступающих уже в этом учебном году,

– заявил глава Минобразования Оксен Лисовой.

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Кто сможет получить грант от государства

Получить грант может абитуриент, который:

поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;

поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;

имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее, чем 150 баллов (грант первого уровня) или не менее, чем 170 баллов (грант второго уровня).

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Гранты на какую сумму будут выдавать

В целом сумма гранта определяется индивидуально для каждого – по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.

Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен.

Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.

Важно! Размер гранта может быть больше (то есть, умноженный на соответствующий коэффициент), что будет зависеть от выбранной специальности.

Отметим, что для некоторых специальностей не предусмотрели гранта первого уровня, только второго (следовательно, для поступающих, у которых не менее 170 баллов по минимум двум предметам).



Как будет действовать система коэффициентов / МОН

Если же студент поступает на бюджет, государство оплачивает всю стоимость обучения. Государственные гранты не будут влиять на тех студентов, которые в этом году поступают на бюджет, они получат от государства оплату полной стоимости обучения,

– отмечают в МОН.

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Какие специальности будут иметь поддержку

Заместитель Лисового Михаил Винницкий заявил, что развитие человеческого капитала – один из приоритетов государства. Именно на это МОН опиралось в подборе специальностей, для которых добавляют коэффициент.

Безусловно, все, что связано с медициной, реабилитацией, образованием будет иметь наибольшую поддержку. А также стратегически важные – научные отрасли, инженерия и профессии для восстановления,

– заявил чиновник.

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Как получить грант на обучение в вузе

Алгоритм получения грантов такой: