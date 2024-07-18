Такое решение приняло сегодня правительство. Государственный грант – это возможность для поступающих, которые будут получать первое высшее образование по контракту, получить от 15 тысяч гривен и более в год для покрытия части стоимости обучения.
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Как будет работать грантовая система
Поступление на бюджет остается без изменений: если студент поступает на бюджетное место, государство оплачивает всю стоимость обучения.
В МОН отмечают, что новая система финансирования – это о принципе "деньги ходят за студентом".
Абитуриенты получат больше свободы в выборе будущей профессии, ведь ориентироваться на собственные желания, а не наличие бюджетных мест в университете. С другой стороны, такой подход будет стимулировать конкуренцию за абитуриентов между ЗВО,
– считают в ведомстве.
В долгосрочной перспективе это будет способствовать улучшению качества образования, профессиональному развитию преподавателей, развитию науки и инноваций. Это революционный шаг для украинской системы высшего образования, считает вице-премьер Михаил Федоров.
В МОН отмечают, что это решение должно способствовать тому, чтобы украинская молодежь не выезжала за границу.
Важно, что такая инициатива станет доступной для поступающих уже в этом учебном году,
– заявил глава Минобразования Оксен Лисовой.
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Кто сможет получить грант от государства
Получить грант может абитуриент, который:
- поступает на бакалавриат (или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления) после школы или колледжа;
- поступает на дневную или дуальную форму обучения на контракт;
- имеет результаты НМТ (ВНО) по любым двум предметам с оценками не менее, чем 150 баллов (грант первого уровня) или не менее, чем 170 баллов (грант второго уровня).
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Гранты на какую сумму будут выдавать
В целом сумма гранта определяется индивидуально для каждого – по результатам НМТ и с учетом коэффициента специальности.
- Для поступающих с результатом НМТ от 150 баллов по любым 2-х предметов есть возможность получить грант в размере 15 тысяч гривен.
- Грант 2-го уровня предусматривает, что поступающие с результатом НМТ от 170 баллов по любым 2-х предметов будут претендовать на грант в размере 25 тысяч гривен.
Отметим, что для некоторых специальностей не предусмотрели гранта первого уровня, только второго (следовательно, для поступающих, у которых не менее 170 баллов по минимум двум предметам).
Как будет действовать система коэффициентов / МОН
Если же студент поступает на бюджет, государство оплачивает всю стоимость обучения. Государственные гранты не будут влиять на тех студентов, которые в этом году поступают на бюджет, они получат от государства оплату полной стоимости обучения,
– отмечают в МОН.
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Какие специальности будут иметь поддержку
Заместитель Лисового Михаил Винницкий заявил, что развитие человеческого капитала – один из приоритетов государства. Именно на это МОН опиралось в подборе специальностей, для которых добавляют коэффициент.
Безусловно, все, что связано с медициной, реабилитацией, образованием будет иметь наибольшую поддержку. А также стратегически важные – научные отрасли, инженерия и профессии для восстановления,
– заявил чиновник.
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Как получить грант на обучение в вузе
Алгоритм получения грантов такой:
- Чтобы подать заявку на получение государственного гранта, абитуриенты должны определиться с приоритетным ЗВО и выбрать соответствующую образовательную программу через свой электронный кабинет абитуриента. МОН рекомендует ознакомиться со стоимостью контракта для выбранной программы, чтобы понять, какая часть этой стоимости может быть покрыта грантом. Если поступающий/-ца соответствует условиям для получения гранта, тогда получит соответствующее сообщение в своем электронном кабинете.
- После успешного зачисления на желаемую программу, студент/-ка должен подать заявление на грант через свой электронный кабинет в Единой государственной электронной базе образовательной информации (ЕГЭБО) в период с 5 сентября по 31 октября 2024 года. После обработки заявления, студента/-ку проинформируют о назначении гранта на первый год обучения с указанием соответствующей суммы. Грант предоставляют на весь срок обучения, однако выплаты будут дважды в год.
- После одобрения вашей грантовой заявки нужно будет через Дию пройти электронную идентификацию и аутентификацию; выбрать в приложении услугу по получению гранта. Далее необходимо открыть в одном из банков Украины счет со специальным режимом использования для зачисления гранта.
- Если поступающий/-ца является несовершеннолетним/-ней, то запрос на получение государственного гранта подает один из родителей или законных представителей. Средства, полученные в форме гранта, могут быть использованы только для оплаты обучения в ЗВО, с которым подписан соответствующий контракт.