Доволі часто абітурієнти прагнуть вступити на філологію та вивчати іноземні мови. Скільки коштує вивчення мови у вишах, зокрема англійської, читайте далі.

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Скільки коштує рік навчання на англійській філології

Торік вступники подали 40 186 заяв на спеціальність "Філологія". Сюди входить широкий перелік освітніх програм від української мови і літератури, фольклористики, прикладної лінгвістики до перекладу з іноземних мов тощо. Вартість навчання на різних освітніх програмах відрізняється.

У найпопулярніших серед вступників на філологічну спеціальність вишах вартість навчання на філолога така:

• Львівський національний університет імені Івана Франка отримав 2373 заяви (на філологію загалом) і посів першу сходинку з великим відривом. Тут рік навчання за освітньою програмою "Українська мова і література" коштує 34,68 тисячі гривень. За програмою "Англійська та друга іноземні мови і літератури" – 48,952 тисячі гривень. За рік вартість останньої зросла на 14,9%;

• Київський національний лінгвістичний університет (1492 заяви) — 66,2 тисячі гривень (+28,8%);

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1121 заява) – 52,1 тисячі гривень (0%);

• Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1060 заяв) – 44 тисячі гривень (+10%);

• Київський університет імені Бориса Грінченка (1044 заяв) – 46 тисяч гривень;

Отже, середня вартість вивчення англійської у згаданих ЗВО для вступників 2024 року – 51,45 тисячі гривень.

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