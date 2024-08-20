Соответствующие изменения анонсировал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий. И отметил, что сейчас продолжаются достаточно дружеские объединения вузов, "коллективы которых понимают, что им вместе будет лучше".
Смотрите также В Украине будут функционировать две системы финансирования образования
Какие вузы объединят
Одним из таких примеров он назвал присоединение одного из киевских ЗВО к Киево-Могилянской академии. Но пока не рассекретил, какой именно.
Решение о присоединении принял Ученый совет этого университета. Они решили, что так будет лучше. Мы говорим о дружеском слиянии,
– заявил чиновник.
Он также анонсировал укрупнение ЗВО во Львове и Харькове.
Смотрите также МОН планирует изменить систему финансирования получения образования в магистратуре и аспирантуре
Что известно о процессе объединения вузов
- Более полугода назад Минобразования Украины анонсировало процесс модернизации сети ЗВО в нашем государстве.
- Чиновники заявили о намерении улучшить качество высшего образования, а не только сократить количество вузов путем их объединения.
- МОН презентовало ректорам предложения по реформированию высшего образования.
- Уже состоялись объединения вузов в разных городах Украины.
- Однако МОН решило приостановить процесс модернизации на время вступительной кампании.